AK Parti'de flaş gelişme! İstifa etti...

AK Partili Gelibolu İlçe Başkanı Mehmet Eligül görevinden istifa etti. İstifanın yeniden yapılanma ve yenilenme çalışmalarının önünün açılması için yapıldığı bildirildi

AK Partili Gelibolu İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu'ndan 27 kişi, yeniden yapılanma kapsamında partinin genel merkezi tarafından iki ay önce görevlerinden istifa ettirilmişti. İstifaların ardından AK Partili Gelibolu İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Eligül ile birlikte yönetimde 13 kişi kalmıştı. Başkan Eligül de dün (perşembe) akşam AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ ve İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Tekin ve AK Parti Genel Merkez Çanakkale Koordinasyon Sorumlusu, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile yapılan toplantının ardından görevinden istifa etti.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.