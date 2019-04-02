AK Parti ve MHP'nin seçim sonuçlarına itiraz ettiği iller

AK Parti, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Siirt, Denizli, Adıyaman, Samsun, Yalova, Erzurum, Kırklareli, Adana, Aydın, Ardahan ve Antalya'da bazı sandıklardaki oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı.

AK Parti İstanbul'da 39 ilçe seçim kuruluna itirazlarını teslim etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibarıyla teslim ettik." dedi.



Ankara'da da seçim sonuçlarına itiraz edildi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.



AK Parti, 72 bin 680 seçmenin oy kullandığı, HDP'nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.



Denizli'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Babadağ ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ali Altı, rakibi AK Parti'li Salim Demirezen'den 17 oy fazla alarak seçimi kazandı. Ali Altı 1720, Salim Demirezen ise 1703 ol aldı. Honaz ilçesinde ise CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 389 oy ile rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'ndan 8 oy fazla alarak seçimi önde tamamladı. Bu sonuçların ardından AK Parti İl Başkanlığı ilçe seçim kurullarına başvurarak, 2 ilçede oyların yeniden sayılmasını istedi.



AK Parti, Adıyaman'ın Tut, Sincik ve Kahta ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Tut ilçesinde CHP adayı Mehmet Kılıç, Sincik ilçesinde bağımsız aday Mehmet Buz, Kahta ilçesinde Saadet Partisi adayı İbrahim Yusuf Turanlı ve Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesinde MHP adayı Gaffari Akkuş'un kazandığı kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini ilçe seçim kurullarına verdi.



Erzurum'da da AK Parti, 4 ilçede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti. AK Parti Erzurum İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, parti yetkilileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla, Karayazı, Karaçoban, Tekman ve Oltu'daki seçim sonuçlarına itiraz etmek için ilçe seçim kurullarına gitti.





Kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 248 oyla seçimi kazandığı Kırklareli'nde, MHP seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Bugün de AK Parti, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.



Adana'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Kadir Aydar'ın 3 bin 607 oy farkla belediye başkanı seçildiği Ceyhan'da, AK Parti seçime itiraz etti.



AK Parti adayı Remzi Ergü'nün 45 oy farkla belediye başkanı seçildiği Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde AK Parti itirazda bulundu. Bu ilçede CHP de itiraz başvurusu yaptı. AK Parti yetkilileri oy farkının daha fazla olduğu, CHP temsilcileri ise seçimi kendilerinin kazandığı iddiasıyla oyların yeniden sayılmasını talep etti.



Antalya'da 19 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayılması için 19 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.



AK Parti tarafından Samsun'un Atakum ilçesinde, Yalova'da, Aydın'ın Çine ve Yenipazar ilçelerinde de seçim sonuçlarına itiraz edildi.



Ardahan da itiraz başvurusu yapıldı. AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.



AK Parti, Eskişehirde de yerel seçim sonuçlarına itiraz etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 588 oy alarak kazanırken, rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Burhan Sakallı ise 246 bin 486 oyda kaldı.



AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.



Odunpazarı ilçesinde de CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 279 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 139 oy aldı. Kesin olmayan sonucun ardından AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Tepebaşı ilçesinde ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Ataç 124 bin 259 oy, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hasan Tuç ise 90 bin 611 oy aldı. AK Parti İlçe Başkanlığı, oyların yeniden sayılması için Tepebaşı İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.



MHP'nin itiraz ettiği yerler



MHP, Iğdır, Yozgat, Kırşehir, Kars, Adana, Aydın, Mersin ve Malatya'da itirazlarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır'daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş Iğdır'da kullanılan oyların yüzde 50,07'sini alarak belediye başkanlığını kazandı. Tezel ise oyların yüzde 46,70'ini aldı.



MHP, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Koçak bin 3, MHP Belediye Başkan Adayı Özdemir 998 oy almıştı.



MHP Kırşehir İl Başkanlığı, Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy aldı.



Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti. Kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen'in kazandığı kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için partililerle Kars Adliyesi'ne gelen Nazik, itiraz dilekçesini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.



CHP adayı Zeydan Karalar'ın 132 bin 340 oy farkla büyükşehir belediye başkanı seçildiği Adana'da, MHP, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde büyükşehir belediyesi seçimlerinin sonuçlarına itiraz etti.



CHP adayı Kasım Karaköse'nin 417 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği Adana'nın İmamoğlu ilçesinde MHP seçim sonucuna itirazda bulundu.



MHP Mersin'in Akdeniz ilçesindeki büyükşehir belediyesi seçimlerinin sonuçlarına itirazda bulundu.



Aydın'ın İncirliova ve Nazilli ilçelerinde de MHP tarafından oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına başvuru yapıldı.MHP, Malatya'nın bazı ilçelerinde de seçime itiraz etti.

