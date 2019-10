AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ÖMER Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;



- Önümüzdeki yasama dönemi ele alınacak.



- Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelerin vicdani isyanı dünyanın her yerinden duyuluyor. Cumhurbaşkanımız ile ABD'ye yaptığımız ziyaret esnasında, bu isyanın yakından takip edildiğini gördük. Dünyanın her tarafından duyulmuş ve sahiplenilmiş gözüküyor. Yüreğimiz her zaman annelerle.



- Genel Kurulu'n açılışında dünyada yankı bulan bir açıklama yaptılar. Herkes kendi açısında belli bir parçalara deyinirken dünyadaki sorunlara en kapsamlı Cumhurbaşkanımız deyinmiştir.



- Artık nefret söylemi inançları hedef alan dünya sorunu haline gelmiştir.



- Cumhurbaşkanımız her türlü riske göze alarak Cemal Kaşıkçı konusunu gündemde tutmuş Birleşmiş Milletler Kurulu'nda da dile getirmiştir. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın sonuçlanmadığı görülmektedir. Cumhurbaşkanımız Washington Post gazetesine verdiği röportajda 21. yüzyılın en tartışmalı konusu olduğunu dile getirmiştir.



- Bu meseleyi Türkiye ile Suudi Arabistan ile ikili mesele haline getirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Suudi Arabistan dost müttefikimizdir.



- Suçlanan bazı kişilerin illegal olarak serbest bırakıldığını duymaktayız.



- Suç İstanbul'da işlendiği için Uluslararası yargılara uygun gerekli soruşturmanın İstanbul'da yapılması gerekmektedir. Fakat Suudi Arabistan hükümeti bu çağrımıza halen cevap vermemektedir.



- Bu katliamı yapanlar kimlerdir? BM tarafından yürütülen soruşturmayı destekliyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.



- AB göçmen sorununu yönetmek konusunda duvarlarını kapatarak sınıfta kalmıştır.



- Geri göndermeme ilkesine insanı olarak bağlıyız.



GÜVENLİ BÖLGE



- Güvenli bölge uygulamasının hayata geçirilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir.



- AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır.



- Avrupa ülkeleri sözlerini tutmadı. Türkiye herhangi bir ülkenin mülteci kampı değildir.



- Mesele sadece maddi yardım değildir. Bir sürü paket içeriği vardır. Rüşvet siyasetine kapalı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.



- CHP bir Suriye konferansı yaptı. Şimdi Orta Doğu'nun sorununu Orta Doğu'dakiler çözsün kalıbından çıkıp konferans yapmaları güzel. Türkiye'nin kuracağı güvenli bölgeye soykırım diyen birinin bu konferans katılımı söz konusu olamaz.