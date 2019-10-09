AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert açıklama: Tipik bir PKK taktiği
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden HDP'ye cevap verdi
GÜNCEL 09.10.2019, 22:44
ÇELİK yaptığı açıklamada, "Hdp, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor. Türkiye’nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğunu söylüyor. Bu mahalle Türkiye’nin harekat ve operasyon bölgesinin dışındadır. Tipik bir PKK taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye’nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye’nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır. PKK/YPG/PYD’nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK’nın sicilidir." ifadelerini kullandı.
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