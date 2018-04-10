Ak Parti'nin yeni binasının tanıtımı Dim TV'de canlı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 2 Aralık 2017 tarihinde bu göreve seçildi ve o gün yaptığı açıklamada, ilk icraatlarının partiyi daha geniş bir büroya taşımak olacağını söylemişti. Aradan geçen 4 aylık süreçte uygun bir parti ofisi bulamayan Toklu ve ekibi fikir değiştirdi, sıfırdan yepyeni bir parti binası yaptırmaya karar verdi. Çevreyolu üzeri, Almoda Mobilya yanındaki bir arazide çalışmalar başladı. Projesi Mustafa Toklu'nun sahibi olduğu Toklu Mimarlık tarafından çizilen 5 katlı binada giriş katı lobi ve resepsiyon, birinci kat toplantı odaları, ikinci kat kadın ve gençlik kolları odaları, üçüncü kat ise başkanlık makamı, 4. ve 5. kat ise şimdilik boş katlar olarak tasarlandı. Toklu'nun özellikle Ak Parti Genel Merkezi'nin minyatürü bir bina tasarladığı öğrenildi. Hafriyat çalışmaları biter bitmez temel atma töreninin yapılacağı ve törene Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı gelen bilgiler arasında. İnşaat çalışmalarını Ak Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş'in takip ettiği, yeni parti binasının tanıtımının ise bugün saat 10.00'da Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki En Vie Beach Restoran'da yapılmaya başlandı.

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