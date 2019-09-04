AK Parti Gençlik Kolları Başkanı belli oldu! Tüm detaylarıyla Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da Ak Parti'nin yeni Gençlik Kolları Başkanı belli oldu!, Guzyaka adaylıktan çekildi!, Alanyaspor en çok kar eden 4. takım oldu!....Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
Sivas Kongresi’nde Atatürk’ün yanındaki Alanyalı kimdi?
İYİ Parti'den süpermarket önerisi! ‘Zincir mağazaya 350 metrekare şartı gelsin’
Guzyaka adaylıktan çekildi!
Ak Parti'de işlem tamam! Gençlik Kolları Başkanı Yeniacun oldu
Alanyaspor'dan transfer başarısı! 21 milyon 300 bin TL kar ettik
Antalya'da cinsel saldırı sanığı, yaptığı savunmayla hakimi çıldırttı
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.