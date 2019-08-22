Ak Parti'den Kadınlar Plajı tepkisi! ‘Yeni hizmet yapma, olanı da kapatma’

ALPER KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki başkanı Menderes Türel döneminde Alanya ve Gazipaşa arasında bölge halkına hizmet veren Aysultan Kadınlar Plajı açılmıştı. Kısa zamanda bölge halkının en çok uğradığı noktalardan olan Aysultan Kadınlar Plajı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna CHP’li Muhittin Böcek’in gelmesinin ardından kapatılmıştı. Büyük tepkilere neden olan kapatma kararı sonrası bugün Ak Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Müge Öztekin ve bir grup kadın kapatılan Aysultan Kadınlar Plajı önünde bir basın açıklaması yaptı. Plajın tekrar hizmete açılmasını isteyen Öztekin, “Şu anda önünde durduğumuz Aysultan Kadınlar Plajı, geçen dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel tarafından hizmete sunulmuştu. Bu plajın ülkemiz örf ve adetleri düşünüldüğünde, demografik yapısı dikkate alındığında ne kadar önemli olduğunu, kadınlarımız için özel bir hizmet ve proje olduğunu belirtmeme gerek yok. Bu plajdan yararlanan kadınlarımız burayı sadece dinsel inanç ve maneviyat ile değil aynı zamanda kırsal kesimin getirdiği sosyal örf ve adetler sebebiyle de kullanmaktaydı. Kırsal mahallede yaşayan bir ablamız, kız kardeşimiz mahalle baskısı olmadan, aile ve arkadaş çevresi yadırgaması yaşamadan bu plajda rahatlıkla denize girebiliyordu. Şimdi birileri dinsel inanç gereği, örf ve adet gereği açılan bu plajları kapatıyor. Bu hanımefendileri kilometrelerce uzanan plaj kentinde plajsızlığa, ufka varan deniz sularında denizsizliğe mahkum ediyorlar. Hangi hak ve yetki ile hangi mantıkla hareket ederek bu yanlışı icra ediyorlar. Ekonomik yönden de plajın kapatılması büyük zarara yol açmıştır. Sosyal zafiyet ve eksiklik yapılmasının yanında işin bir de ekonomik yönden facia kısmı vardır. Halkın vergisiyle, milli sermayeyle yapılan milyonlarca liralık yatırım olan bu hizmetin kaderine bırakılmış olması, ilgisizlik sebebiyle yok olmaya ve çürümeye terk edilmiş olması gerçekten çok üzücü. Birilerine ‘yeni proje üret, yeni hizmet yap’ demiyoruz. Böyle bir talebimiz de yok. Tek isteğimiz kadınlar plajımızın tekrar açılması ve kadınlarımızın rahatlıkla, hür iradeleri ile özgürce girebilmeleri. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’e seslenmek istiyorum. Seçimlerde adaylar, partiler ve siyasiler yarışır. Seçim sona erer ve kazanan lider, tek bir birey başkan seçilir. Mesele işte burada başlıyor. Seçilen kişi oy vermiş ya da vermemiş herkesin başkanı mı olacak, yoksa sadece kendine oy verenlerin, kendini destekleyenlerin başkanı mı olacak? Siyasi teamüller, örf ve adetler herkesin başkanı olmasını gerektirmektedir. Ancak görüyoruz ki Sayın Böcek sadece kendi seçmeninin başkanı olmayı tercih ediyor, kendi partisinde, kendisine oy veren hanımefendilerin kadınlar plajını kullanmaması sebebiyle olsa gerek, bugün burada sosyoekonomik bir felakete üzülerek tanıklık ediyoruz. Sayın Böcek’e son bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Oturduğunuz makam Antalya ilinin tamamını yöneten ve insan ayırt etmeden hizmet sağlamanız gereken bir makamdır. Sizden yeni proje beklemiyoruz ve zaten böyle bir açıklamanız da olmadı. Gelin, el birliğiyle yapılmış olanlara sahip çıkalım, olanları yaşatalım. Alanya için inşallah her şeyin faydalı olmasını diliyoruz” dedi.