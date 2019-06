AK Parti'den flaş 'Alanya Kadınlar Plajı' açıklaması

TOKLU, açıklamasında aynen şu ifadelere yer verdi:

"Alanya Aysultan Kadınlar Plajının kapatılması ve halen kapalı olması konusunda Sosyal Medya üzerine kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini ve kalabalığını giderme adına bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.Saygıdeğer Alanyalıllar; bilinmelidir ki Alanyamıza ve Alanya Halkımıza fayda sağlayacak her hizmette geçmişte olduğumuz gibi bugün de halkımızın hizmetkarıyız, emrindeyiz. Kamusal fayda, kamusal hizmet kim tarafından yapılırsa yapılsın destek olmaktan başka bir davranış içerisine girmeyiz. Milyonlarca Lira harcanarak halkımızın hizmetine sunulmuş, insanlara ekmek kapısı olmuş, siz kıymetli vatandaşlarımızın vergileri ile yapılmış değerli projeleri siyasi hırsı uğruna kurban edecek bir zihniyette olmadığımız ve olmayacağımız aşikardır.Bugün bu kıymetli hizmetin; Analarımıza, Bacılarımıza, Eşlerimize hizmet etmesi için inşa edilen bu hizmetin faal olmaması özellikle Alanyalı bir vatandaş olarak orda da projeyi kentimize kazandırmış bir belediyenin siyasi temsilcisi olarak beni derinden üzmektedir.

Burada Antalya Büyükşehir Belediye Belediyesi tahsis dosyanın hazırlanması ve sunulması konusunda üzerine düşen vazifeyi eksik icra etmiştir. Sayın Erkan Demirci yazmış olduğu açıklamalarının bazı noktalarında her ne kadar doğru ifadelerde bulunmuş olsa da işin gerçek sebebi ve neticesi noktasında bilgilendirme yapmamıştır.Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile bizzat yapmış olduğum görüşmeler neticesinde; söz konusu plajın tahsisi konusunda yapılan başvuruda gerek evrak olarak gerekse de sunulması gereken evraklar olarak eksik hususların olduğu tarafıma bildirilmiştir. Bu eksik evraklar tamamlanmadan sürecin tamamlanmasını bırakın devam etmesi dahi mümkün değildir.Buradan tüm içtenliğimle ve samimiyetimle siz değerli hemşerilerim huzurunda açık ve net bir beyanda bulunmak istiyorum. Mesele Alanya ise, mesele Alanya halkına hizmet ise her zaman vücudumuzu taşın altına koymaya hazırız. Siz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle dosyayı eksiksiz ve usule uygun hale getirin, bizlerin üzerine düşen veya yapmamız gereken bir işlem olursa her zaman hazırız.Yeter ki samimi ve doğru olalım. Kendi eksikliklerimizin veya yetersizliklerimizin faturalarını başkalarına kesip kıymetli Alanya halkını yanıltmaya çalışmayalım.

Saygılarımla."