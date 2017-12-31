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Ak Parti'den ALKÜ çıkarması

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni ziyaret ettiler 

Ak Parti'den ALKÜ çıkarması

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni ziyaret ettiler 

31 Aralık 2017 Pazar 16:31
Ak Parti'den ALKÜ çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibini, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Pınarbaşı ve idareciler karşıladı. Yapılan kahvaltının ardından Toklu ve yöneticiler üniversiteyi gezdiler. Üniversiteyi oldukça beğenen Ak Parti heyeti, gelişimden memnun olduklarını belirterek işbirliği mesajı verdiler. Toklu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir ilçeye açılan ilk devlet üniversitesi olan ALKÜ’yü, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın davetiyle ziyaret ettik. ALKÜ, büyüyen ve gelişen kampüsleriyle genç kardeşlerimizin geleceğine ışık tutacak, Alanya'nın ekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlayacaktır" dedi. Rektör Pınarbaşı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ak Parti heyetine teşekkür etti. Öte yandan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Celil Topal’ın organize ettiği toplantıya katıldı. Toplantıda, 2 Aralık’ın ardından bu zaman kadar geçen sürede Teşkilat Komisyonu'nun yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiMustafa TokluAlaaddin Keykubat ÜniversitesiAhmet Pınarbaşı
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