Ak Parti'de işlem tamam! Gençlik Kolları Başkanı Yeniacun oldu

ALPER KUTAY

AK Parti camiası içerisinde çalışkanlığı, dürüstlüğü ve saha çalışmaları nedeniyle çok sevilen bir isim olan, geçtiğimiz aya kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi ASMEK Alanya Müdürü olarak görev yaparken istifa eden Cemal Yeniacun’un başkan olmasına Ak Parti Genel Merkezi de onay verdi. İçmen’in ardından İl Gençlik Kolları Teşkilatı’nın mülakattan geçirdiği Yeniacun’un yanı sıra Cem Yıldırım ile Fahrettin Ünal bugün Ankara’ya gitti. Ak Parti Genel Merkezi’nde mülakata alınan üç isim arasından, Ak Parti İlçe Teşkilatı’nın da temayülü doğrultusunda Cemal Yeniacun isminde karar kılındığı öğrenildi. Yeniacun’un görevine yarından itibaren resmen başlayacağı da gelen haberler arasında.