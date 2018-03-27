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Ak Parti'de bıyık modası

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Antalya Milletvekili Atay Uslu da bıyıklılar kervanına katıldı

Ak Parti'de bıyık modası

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Antalya Milletvekili Atay Uslu da bıyıklılar kervanına katıldı

27 Mart 2018 Salı 00:01
Ak Parti'de bıyık modası
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Haber: Alper KUTAY

SON dönem Ak Parti çevresinde bıyık bırakma geleneği başladı. Bu geleneğe yakın zamanda Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'na seçilen İbrahim Ethem Taş ve Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da katıldı. Taş ve Uslu, yeni imajlarıyla partilerinin Gençlik Kolları Başkanlığı seçimlerine katıldı.
 

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ADALET Ve Kalkınma PartisiAntalya Il Başkanıİbrahim Ethem TaşAntalya Milletvekili Atay Uslu
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