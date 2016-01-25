AK Parti basınla buluştu

25 Ocak 2016 Pazartesi 15:33
AK Parti İlçe Teşkilatı Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilen turizmci Ali Boz, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Lokali'nde partisinin İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ve gazetecilerin onuruna bir akşam yemeği verdi. AGC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun da katıldığı yemekte Alanya ve Türkiye siyaseti ve yaşanan gelişmeler ele alındı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, geceye ev sahipliği yapan Ali Boz'a teşekkür etti
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53