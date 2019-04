AK Parti Antalya İl Başkanı Taş'tan ses kaydı açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Antalya’da vatandaşların yüzde 85,22 katılım oranıyla seçimin gerçekleştiğini hatırlatan Taş, böylesine önemi bir katılımın milletin demokrasi hassasiyeti açısından önemli olduğunu belirtti. Halkın sandıkta ortaya koymuş olduğu iradeye ve yapmış olduğu tercihlere saygı duyduklarının altını çizen Taş, "Ancak şunu da belirtmek gerekir ki seçim sathı mahalinde Antalya’daki hemşehrilerimizin oy tercihlerini etkilemeye yönelik dizi filmleri aratmayacak tezgahların, iftiraların, kumpasların, hain planların ortaya çıkması bu demokrasi bayramına gölge düşürmüş ve kara leke olarak tarihte yerini almıştır. Aslında beklentimiz ve gayretimiz, bu seçimlerin halkımızın oy tercihlerini etkilemeye yönelik iftiraların, kumpasların, tezgahların olmadığı bir demokrasi bayramına dönüşmesiydi. Biz AK Parti olarak bu hassasiyeti her noktada korumuş olmanın onurunu yaşıyoruz. Seçim kampanyası boyunca en ufak bir kirli plana başvurmadan süreci tamamlamamız Antalya demokrasi tarihindeki en büyük onur olarak yerini alacaktır. " ifadelerinde bulundu.



"Ses kaydının FETÖ hesabından yayınlanması manidar"

Yazılı açıklama yapan Taş, Seçimlere 24 saat kala eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşine ait bir tezgah ses kaydı, ilk kez FETÖ firarisi Emre Uslu tarafından açılan ve sonrasında kimliği belirsiz kişiler tarafından yönetilen “Kaç saat oldu-Son” isimli bir hesaptan yayınlandığını ve sponsorlu yayılımlarla bir milyon kişiden fazla seçmen tarafından dinlendiğini söyledi. Güvenlik birimlerinin yaptığı tespitlere göre Almanya’nın Berlin şehrinden yapılan ve IP numarası tespit edilen bu yayının FETÖ hesabı olarak bilinen "Kaç saat oldu" isimli bir hesaptan yapılmasının manidar olduğunu kaydeden Taş, "Seçime 24 saat kala bu eylemin ortaya çıkması bizlere hukuki haklarımızı kullanmak ve bu hukuk dışı yayını engellemeye yönelik haklarımızı kullanmak yönünde bir imkanı da tanımamıştır. Bilindiği gibi bu kumpas kaset ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, derhal erişimin engellenmesi ve faillerinin yakalanması noktasında hukuki girişimlerini başlatmış ancak bunların neticesini almak seçim sonrasına kalmıştır. Bu tezgah kaset ile ilgili şu anda Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi erişimin engellenmesi kararını vermiştir. Ayrıca bu gayri meşru tezgah kaset ile ilgili güvenlik birimleri son derece hassas bir çalışma yürütmüşler ve olayın faillerini adalete teslim etmişlerdir. Bu çerçevede Emniyet Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu başarılı çalışma sonrasında adalete teslim edilen kişilerin kim olduğuna özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Bu kişilerin başında C. B. gelmektedir. Güvenlik birimlerinin yapmış olduğu aramalarda kumpas kasedin ses kayıtları C. B.’nin bilgisayarlarında ele geçirilmiştir. Yine bu kirli tezgahın bir başka organizatörünün D.D.olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kişi de seçim kampanyası boyunca Muhittin Böcek’in en yakın çalışma arkadaşıdır. Ve verdiği ifadesinde bu tezgah kasedin sponsorlu yayılımında ve düzenlenmesinde payı olduğunu açıkça itiraf etmiştir. Yine bu kaset ile ilgili gözaltına alınanlar arasında Muhittin Böcek’in proje çalışmalarını yürüten C.O.'nun yer alması başka dikkat çekici bir konudur. Ayrıca adalete teslim edilen diğer isimlerin hep CHP’nin yakından tanıdığı ve Muhittin Böcek’in kampanyasının beyin takımında yer alması bir tesadüf müdür?" sorusunu yöneltti. Türel'in kasedin ortaya çıkmasının hemen ardından seçimlerden önce yaptığı açıklamada olduğu gibi “Bu kirli oyunlarla seçimleri kazansan ne olur kaybetsen ne olur. Bu yapılanlar ne adamlığa, ne insanlığa yakışmamıştır” sözlerini anımsatan Taş, bu konudaki hassasiyetlerine dikkat çekti.



"Çamur at izi kalsın siyasetiyle hizmet edilemeyeceğini öğrenemeyen CHP"

Bu olayın faillerinin yüce yargı nezdinde hesap vereceklerini vurgulayan Taş, bu olayın azmettiricisi konumundaki Muhittin Böcek'in de seçmenlerin tercihlerini kirli oyunlarla tezgahlarla kumpaslarla etkilemeye çalışan kişi olarak Antalya demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını iddia etti. Taş, "Öte yandan bu ses kaydı yayınlanmadan bir hafta önce Muhittin Böcek’in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in bir aile dostuna oğlunu göndererek tehdit etmesi tam bir skandaldır. Emniyet tarafından gözaltına alınan ve yüce yargı tarafından tutuklanan N. A. başta olmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakılan C. B., D. D.ve M. A. ile diğer yargılanan kişiler hakkındaki adli süreci büyük bir dikkatle takip edeceğiz. Ayrıca bu ismini saydığımız kirli planın paydaşlarının gelecekte Muhittin Böcek tarafından nasıl ödüllendirilecekleri ayrı bir merak konusudur. CHP’nin; seçimleri kazanmak adına FETÖ’nün taşeronluğunu yapan hesaplarla işbirliği içerisine girerek ahlaki değerleri, aile taassubunu hiçe sayarak Antalya’da yürüttüğü seçim kampanyası CHP’ye gönül veren oy veren vatandaşlarımız tarafından çok iyi değerlendirilmeli ve bugünkü CHP’nin Atatürk’ün kurduğu CHP ile uzaktan yakından bir ilgisinin olup olmadığı ayrıca kamu vicdanında yargılanmalıdır. Çamur at izi kalsın siyasetiyle hizmet edilemeyeceğini öğrenemeyen CHP ne yazık ki seçim sonrası da skandal iftiralara başvurmaya devam etmiştir. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in şahsi Twitter hesabından paylaşmış olduğu iftira dolu tweet Antalya kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılanmış ve yalancının mumu yatsıya kadar yanmadan sönmüştür. Söz konusu tweette yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesinde Muhittin Böcek 4 Bin kişiyi işten çıkardı sözü başta Böcek tarafından yalanlanmış ardından kendisi de bu paylaşımı uyduruk duyumlardan yola çıkarak yaptığını itiraf etmiştir. Böylesine Antalya için hassas konularda bir İstanbul milletvekilinin çıkıp bilip bilmeden iftira ve çamur siyasetine başvurması son derece düşündürücüdür. Antalya’da 2014 yılında göreve gelen Menderes Türel Başkanımızın ve ekibinin bugün Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalyamızın dört bir yanına kazandırdığı dev eserler ve yatırımlara kimsenin söyleyecek bir sözünün olmadığını, bize oy versin vermesin tüm Antalyalı hemşehrilerimizin bu yatırımları takdir ederek karşıladığını eminim herkes çok iyi bilmektedir. Antalya tarihinde görülmemiş bir hizmet yağmurunun yaşandığı bu döneme ve iftiralarla işine ve Antalya’ya sevdalı büyükşehir Belediye personelimize çamur atmak isteyen ve siyasi ahlaka yakışmayan bu tutumları kınıyoruz. AK Parti Antalya olarak biz bu güzel şehrimizin marka değerini her zaman en ileriye taşımak için milletimizin hizmetkarı olarak çalıştık, bundan sonrada iktidar partisi olarak, hükümet yatırımlarımızla, 2023 hedeflerimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" mesajını verdi.