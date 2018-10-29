AK Parti Antalya Gençlik Kolları İl Danışma toplantısı

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Köse, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Milletvekili Kemal Çelik, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Samet Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram ile 19 ilçe gençlik kolları başkan ve yönetimlerinin yer aldığı danışma meclisinde gençlik kollarının faaliyetleri ve çalışmaları değerlendirildi.

Gençlik kollarının teşkilat içindeki önemine değinen Mustafa Köse, “Gençler, Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır. Her dönem teşkilatımız, gençlik kollarımızdan gücünü ve enerjisini almış geleceğe güvenle bakmıştır. Sizler gençlik kollarımız olarak sağlam durursanız, çalışırsanız bu Recep Tayyip Erdoğan’ın elini güçlendirir. Siz gençlik kolları olarak yürürseniz, koşturursanız bu Recep Tayyip Erdoğan’ın elini güçlendirir" dedi.

“Tüm saldırılara rağmen ekonomimiz iyi”

Köse, "Ekonomi kötü gidiyor, şöyle batıyor, böyle çıkıyor gibi bir takım eleştiriler yapılıyor. Bu noktada gençlere düşen çok önemli görevler var. Bu memleket AK Parti’den önce ne haldeydi bugün ne hale geldi. Bunu anlatmak, sizlerin görevidir. Çünkü gençlerimiz o kuyrukları yaşamadılar. Bir röntgen filmi çektirebilmek için aylarca sıra bekliyordu bu memleketin evlatları. Bir hastanede muayene olabilmek için iki gün öncesinden sıra kuyruklarına giriyordu bu millet. İlaç almak için bir gün önce sabaha karşı eczane önünde sıra bekledi bu millet. İşte ne durumlardan bu bugünlere geldik. AK Parti bu ülkede yapılamaz denilen şeyleri gerçekleştirdi diye konuştu.

Ülke ekonomisini rakamlarla açıklayan Köse, "Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca yüzde 4,7 büyümüş, AK Parti döneminde yüzde 5,7 büyümüş. Diyorlar ki Türkiye’nin borcu AK Parti döneminde 200 Milyar Dolar’dan 300 milyar dolara çıktı, rakam görünüşte doğrumu baktığın zaman doğru ama işin başka bir tarafı var ondan hiç bahsetmiyorlar, üstünü örtüyorlar. Türkiye’nin 200 Milyar Dolar dış borcu olduğu zaman gayri safi milli hasılası o borcu ödeyebilecek gücü 180 Milyar Dolar’dı. Bugün Türkiye’nin 300 Milyar Dolar borcu var ama gayri safi milli hasılası 780 milyar dolar. 2002’de bütçe açığı yüzde 10,5, 2017’de Türkiye’nin bütçe açığı ise yüzde 1,8 iyiye mi gitmiş, kötüye mi gitmiş. Hane halkı borçlanması gayri safi milli hasılasına oranı yüzde 16, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 56’dır.Kamu borcu oranı ise ülkemizde yüzde 28’ler de iken gelişmekte olan ülkelerde yüzde 78’dir. Reel sektörün borcu gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 64, gelişmekte olan ülkelerde ise bu yüzde 94, Dünya’da ise yüzde 138 civarlarında. Baktığınız zaman Türkiye ekonomisi bütün bu saldırılara rağmen dim dik ayakta duruyor. Düşünün başka bir ülkede darbe yapılacak inanın o ülke çığırından çıkar. Ancak Türkiye’de liderine inanmış öyle bir millet var ki, öylesine güçlü bir irade var ki darbe yapanlara darbe yaptı ve bütün bu saldırıları başından savdı. Tüm bu saldırılara rağmen Allah’a şükür ekonomimizde ki son durum budur “şeklinde konuştu.

Taş: “Yerel seçimlerde gençlerimize büyük iş düşüyor”

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise 24 Haziran seçimlerinde çok zorlu bir süreçten geçildiğini kaydetti. Taş, “Cumhuriyet tarihimizin, demokrasi tarihimizin en önemli seçimi hiç şüphesiz 24 Haziran seçimleri olmuştur. Çünkü yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile ilk kez bir seçime giriliyordu. Bu süreci hamdolsun sizlerle beraber gördük, yaşadık ve şükürler olsun gayretlerinizle bu seçimlerden zaferle çıktık. Bu seçimlerin kazananı bizler yâda AK Parti değildi. Bu seçimin kazananı cumhuriyetimizdi, demokrasimizdi, milletimizdi. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayanları yapmış, demokrasimizin ayağındaki prangaları kaldırmış AK Parti 24 Haziran’da egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu en iyi şekilde göstermiştir. Sizlerle beraber son seçimde bir ilki daha yaşadık. Cumhur ittifakıyla birlikte girdiğimiz seçimde yüzde 43’lük oy oranımızla 615 bin oy alarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’da aldığı en fazla oy sayısını sizlerle beraber aldık. Gençlik kollarımız olarak Antalya’da sizlere her zamankinden daha fazla iş düşmektedir” dedi.

Türel: “Hep birlikte çalışacağız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de “2014’te çok zor bir yerel seçim bizleri bekliyordu.17- 25 Aralık sürecinin hemen ardından ayakkabı kutularının sokaklardan fırlatıldığı bir süreci hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, partimize ve şahsıma atılmadık iftira kalmadı. FETÖ denilen haysiyetsiz ordusu bize o seçimlerde seçimleri kaybettirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama Allah’a şükürler olsun hep birlikte ortaya koyduğumuz gayretle muvaffak olduk ve seçimlerden alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Bir seçimin kazanılması bütün faktörlerin bir araya gelmesiyle mümkündür. Sadece gençlik kollarımız çalışacak seçim kazanacağız bu mümkün değil. Sadece kadın kollarımız çalışacak seçim kazanacağız buda mümkün değil. Sadece ana kademe yönetimlerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz çalışacak seçim kazanacağız buda mümkün değil. Peki nasıl seçim kazanacağız top yekûn, hep birlikte el ele, gönül gönüle ve bu salondaki gençlerin her birisi kendisi belediye başkanı oluyormuş hissiyatıyla çalıştığında 31 Mart 2019’da hiç merak etmeyin zafer inşallah bizimdir” dedi.