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Ak Parti Alaaddin Işık'a emanet

Toklu ve Kiriş'in yokluğunda Ak Parti'ye başkanlık eden Alaaddin Işık, yüksek performansıyla dikkat çekti

Ak Parti Alaaddin Işık'a emanet

Toklu ve Kiriş'in yokluğunda Ak Parti'ye başkanlık eden Alaaddin Işık, yüksek performansıyla dikkat çekti

22 Nisan 2018 Pazar 23:14
Ak Parti Alaaddin Işık'a emanet
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı'nda hareketli bir hafta sonu yaşandı. Antalya Milletvekili Atay Uslu Alanya'ya geldi ve Ak Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ile çeşitli etkinliklere katıldı. İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun ardından Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş'in şehir dışında olmalarından dolayı teşkilata Alaaddin Işık başkanlık etti. İlk önce Adana İl Başkan Yardımcısı Ramazan Çırak'ı ağırlayan Işık, Doğru Hasar Merkezi'nin açılışına ekibiyle birlikte katıldı. Atay Uslu'yu teşkilatta Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen ve Gençlik Kolları Başkan Vekili Ali İhsan Babaoğlu ile birlikte karşılayan Alaaddin Işık, Alanya'da oynanan ve 3-2 sona eren Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşmasını tribünden izledi. Milletvekili Atay Uslu ile birlikte Tuğçe ve Halil İbrahim çiftinin düğün törenine katılan Işık, Seda ve Naim çiftinin düğün törenine de giderek genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Vekil Uslu'yu Antalya'ya uğurladıktan sonra ekibiyle birlikte Payallar, İncekum, Okurcalar, Çıplaklı, Karamanlar ve Konaklı Mahallesi ile Eşgilik Düğün Salonu'ndaki pek çok düğün programlarına da katılan Işık'ın başkanlık görevini bugün Mustafa Toklu'ya devredeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
TokluKirişAlaaddin IşıkYüksek Performansı
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