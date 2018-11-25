Ak Kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü

AK Parti Antalya İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü’ kapsamında yürüyüş düzenledi.

Ak Kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü
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AK Kadınlar, Konyaaltı Kent Parkı’nda bir araya geldi. Üyelere aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşlik etti. Başkan Türel’in eşi Ebru Türel’in de yer aldığı yürüyüşte, kadınlar sahil boyunca yürüdü. Kadınların yıllardır çeşitli mücadele sürdürdüklerine değinen AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, “Kadına karşı şiddetin ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. AK Parti kadın, erkek, yaşlı herkesin hepimizin partisidir. AK kadınlar olarak kadına yönelik şiddete karşı bugünde kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgi çekiyoruz" dedi. Yürüyüşün ardından turuncu renklerle el boyaması yapıldı

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