AK Gençlik'ten Rektör Kalan'a tebrik ziyareti

ÇEŞİTLİ kurum,kişi ve sivil toplum örgütlerinden devam eden hayırlı olsun ziyaretleri bugün de AK Parti temsilcilerinin tebrik ziyareti ile devam etti. Bu doğrultuda Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, Alanya Üniversiteler Başkanı Fatih Kalan, Teşkilat Başkanı Fahrettin Ünal, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuran Soy, Serhan Yalçın ve Feyza Süvari ile ÜNİAK Kulüp Başkanı Seyyid Şakar’ı makamında kabul eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, nazik ziyaretleri için AK Parti Heyeti’ne teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.