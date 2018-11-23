AK Gençlik'ten Öğretmenler Günü ziyareti

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı, Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve Yönetimi bugün anlamlı bir etkinliğe daha imza attılar. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Payallar İlkokulu'na giden AK Gençlik üyeleri, öğretmenlerle bir araya geldiler. Özel öğrencilerin de eğitim gördüğü Payallar İlkokulu'nda öğretmenlerle buluşan İçmen ve ekibi, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak çiçek hediye ettiler. Bu sürpriz karşısında oldukça mutlu olan öğretmenler hediyeleri kabul ederek, AK Gençlik üyelerine teşekkür ettiler.

Başkan Yılmaz İçmen, Öğretmenler Günü'nün kendileri için oldukça anlamlı olduğunu belirterek, "Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek. Öğretmenler ise ilmin ve irfanın bayrağını taşıyan neferlerdir. Ülkemizin her köşesinde fedakârca çalışan ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin gayreti hiç bir bedel ile ödenemeyecek kadar kutsaldır. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi 24 Kasım’da unutmadık. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.” diye konuştu.

Payallar İlkokulu Müdürü Yusuf Demirkaya, İçmen nezdinde tüm AK Gençlik'e teşekkür ederek, “Bu anlamlı ziyaretleri için İçmen ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Okulumuza fazla ziyaretçi gelmiyor. Kendilerinin böyle bir günde bizim okulumuzu tercih etmeleri bizleri çok sevindirdi.” dedi.

ÖZEL ÖĞRENCİLER ZİYARET EDİLDİ

Payallar İlkokulu’nda eğitim gören özel öğrencileri de unutmayan AK Gençlik, özel öğrencileri ziyaret ederek, boyama kitabı ve boya hediye ettiler. Hediyeler karşısında çok mutlu olan öğrenciler İçmen ve ekibine büyük ilgi gösterdiler.