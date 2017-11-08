Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111895
ALTIN
159.425
DOLAR
3.8604
STERLİN
5.0678
EURO
4.4745
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar...
Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!
Fındık ve badem için aflatoksin...
9 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
9 Kasım 2017 Antalya -...
Flaş Haber
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
Kapat
banner468

Ak Gençlik'ten hayırlı kampanya

Ak Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Işık ve ekibi, Şehit İlyas Güzel İlkokulu öğrencileriyle buluştu

Ak Gençlik'ten hayırlı kampanya

Ak Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Işık ve ekibi, Şehit İlyas Güzel İlkokulu öğrencileriyle buluştu

08 Kasım 2017 Çarşamba 22:50
Ak Gençlik'ten hayırlı kampanya
banner404

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık, ekibiyle birlikte sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Işık ve ekibinin son durağı, Elikesik Mahallesi'ndeki Şehit İlyas Güzel İlkokulu oldu. Okulda eksik olan spor malzemelerini teslim ettiklerini söyleyen Işık, "Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimizin eksiklerini tamamlamak için taleplerimiz devam edecek. Taleplerimizi geri çevirmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi. Işık ve ekibine ÜniAk Alanya Başkanı olan ve önümüzdeki günlerde Gençlik Kolları Başkanı olması beklenen İç Mimar Yılmaz İçmen de eşlik etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İlçe Teşkilatı Gençlik KollarıBaşkanı IşıkŞehit İlyas Güzel İlkokulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li vekil Ali İsmail için koşacak
CHP'li vekil Ali İsmail için koşacak
Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı fena sıkıştırdı
Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı fena sıkıştırdı
Hareket eden çuvalı açan işçiler gözlerine inanamadı!
Hareket eden çuvalı açan işçiler gözlerine inanamadı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim