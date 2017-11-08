Ak Gençlik'ten hayırlı kampanya

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık, ekibiyle birlikte sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Işık ve ekibinin son durağı, Elikesik Mahallesi'ndeki Şehit İlyas Güzel İlkokulu oldu. Okulda eksik olan spor malzemelerini teslim ettiklerini söyleyen Işık, "Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimizin eksiklerini tamamlamak için taleplerimiz devam edecek. Taleplerimizi geri çevirmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi. Işık ve ekibine ÜniAk Alanya Başkanı olan ve önümüzdeki günlerde Gençlik Kolları Başkanı olması beklenen İç Mimar Yılmaz İçmen de eşlik etti.
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