Ak Gençlik'ten anlamlı etkinlik

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları, cumhuriyetimizin 95'inci yılını kutladığımız bu günde küçük çocuklara üzerinde Türk Bayrağı amblemi olan balon ve bayrak dağıttılar. Alanya İskelesinde parklardaki minikler buluşan gençlik kolları yönetimi onlarca balon ve bayraklarla iskeleyi adeta kırmızı beyaza bürüdüler. Yapılan etkinlikte balon ve bayrak alan minikler oldukça sevinirken, aileler de çocukları ile fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdiler. Etkinlik sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan İçmen, "Cumhuriyetimizin teminatı minik kardeşlerimizi bu anlamlı günde sevindirmek ve bayrak sevgisini onlara bir nebze daha aşılamak için böyle bir etkinliğe imza attık. Çocuklarımız ve ailelerimizi mutlu görmek bizleri de mutlu etti. Bu vesile ile tüm ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.