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Ak Gençlik sabah namazında buluşacak

Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları sabah namazında buluşarak, gençlere namaz kılma alışkanlığı kazandırabilmek adına harekete geçti.

GÜNCEL 25.09.2019, 12:20 25.09.2019, 12:22
Ak Gençlik sabah namazında buluşacak
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ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, yeni bir projeye daha imza atıyor. Alanya’da yaşayan gençlere camilerde cemaatle birlikte namaz kılma alışkanlığı kazandırmak adına harekete geçen AK Gençlik üyeleri 4 hafta boyunca her Cuma günü gençlerle birlikte sabah namazı kılacaklar. Her Cuma günü farklı bir camide sabah namazını eda edecek olan Yeniacun ve yönetimi tüm Alanya gençliğini de namaz programlarına da davet ettiler. Program hakkında bilgiler veren Başkan Yeniacun, “Toplam 4 haftaya yaydığımız namaz programında her cuma günü farklı camilerde sabah namazında buluşarak, genç kardeşlerimizin cami cemaati ile namaz kılma alışkanlıklarını geliştirmek istiyoruz. Amacımız gençlerin camiye gelerek toplu halde cemaatle namaz kılmalarını ve bu alışkanlığı kazanmalarını sağlamak. Milli manevi değerlere sahip gençlerin, ülkesine ve bayrağına daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu doğrultuda böyle bir buluşma düzenledik. İnşallah genç kardeşlerimizle buluşup sabah namazını hep birlikte eda edeceğiz.” dedi.Başkan Yeniacun ilk programın bu Cuma günü Emine Özmüftüoğlu Cami’sinde olacağını belirtti ve tüm Alanya gençliğini sabaha namazına davet etti.

#cemal yeniacun #gençlik kolları #Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı #sabah namazı #ak gençlik
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