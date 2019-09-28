Ak Gençlik namazda buluştu

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Bakanı Cemal Yeniacun ve yönetimi sabah namazı etkinliğinin ilkini dün gerçekleştirdi. 4 hafta boyunca sürecek olan ve her Cuma sabahı gençlerin camide buluşacağı etkinliğin ilki Emine Özmüftüoğlu Cami’nde gerçekleşti. Gençlerin cemaatle birlikte namaz kılma alışkanlığı kazanmasını hedefleyen etkinliğe AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da katıldı. Alanya İlçe Müftülüğü, Alanya Gençlik Merkezi, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Alanya İmam Hatipliler Derneği’nin de desteklediği etkinliğe katılım bir hayli yüksekti. Lise ve üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu grup hep birlikte sabah namazını icra ettiler ve daha sonra AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından hazırlanan kahvaltı sofrasında bir araya geldiler. Başkan Mustafa Toklu, başta gençlik kolları olmak üzere emeği geçenlere ve katılım gösteren gençlere teşekkür etti.