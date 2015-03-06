Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ak Gençlik ‘Işık’ saçıyor

AKP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibi, İshaklı Mahallesi İlkokulu’na yardım etti

Ak Gençlik ‘Işık’ saçıyor

AKP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibi, İshaklı Mahallesi İlkokulu’na yardım etti

06 Mart 2015 Cuma 14:06
Ak Gençlik ‘Işık’ saçıyor
banner404
Alper KUTAY
ALANYA’NIN İshaklı Mahallesi’nde bulunan İshaklı İlkokulu’nu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibi baştan aşağı yeniledi. “Bir Işık da Sen Yak” projesi kapsamında her ay bir köy okuluna yardım etme kararı alan Gençlik Kolları yönetiminin bu haftaki adresi İshaklı Mahallesi oldu. Okulun iç cephe boyası, yazı tahtası, öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı tuvaleti yenileyen gönüllü eller, projelerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AKP Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık, “Köy okullarının şartlarını daha önceden yerinde tespit etmiştik. Tespitlerimizin sonucunda okulun ihtiyaçlarını bir parça da olsa gidermeye çalıştık. Yaptığımız bu proje bir son değil, tam aksine bir başlangıçtır. Proje kapsamında köy okullarımızı yenilemeye devam edeceğiz” dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 06.03.2015 13:15
Anahtar Kelimeler:
İshaklı MahallesiAlaaddin IşıkGençlikAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim