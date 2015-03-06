Ak Gençlik ‘Işık’ saçıyor

Alper KUTAY

ALANYA’NIN İshaklı Mahallesi’nde bulunan İshaklı İlkokulu’nu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibi baştan aşağı yeniledi. “Bir Işık da Sen Yak” projesi kapsamında her ay bir köy okuluna yardım etme kararı alan Gençlik Kolları yönetiminin bu haftaki adresi İshaklı Mahallesi oldu. Okulun iç cephe boyası, yazı tahtası, öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı tuvaleti yenileyen gönüllü eller, projelerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AKP Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık, “Köy okullarının şartlarını daha önceden yerinde tespit etmiştik. Tespitlerimizin sonucunda okulun ihtiyaçlarını bir parça da olsa gidermeye çalıştık. Yaptığımız bu proje bir son değil, tam aksine bir başlangıçtır. Proje kapsamında köy okullarımızı yenilemeye devam edeceğiz” dedi.

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