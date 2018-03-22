AK Gençlik Alanya'dan Şahin'e tam destek

GÖREVE geldikleri ilk günden itibaren aralıksız çalışan ve halkın takdirini toplayan Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve ekibi dün akşam Alanya'yı başarıyla her kulvarda temsil eden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i seçim ofisinde ziyaret ederek destek mesajı verdiler. Başkan Şahin ile karşılıklı fikir alışverişi ve istişarelerde bulunan İçmen ve ekibi Başkan Şahin'le uzun süre sohbet ettiler. 4 Nisan'da gerçekleşecek ALTSO seçimi öncesi İçmen ve AK Gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, Yılmaz İçmen ve AK Gençlere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.