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Ailece uyuşturucu taciri çıktılar

Serik'te jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ailece uyuşturucu taciri çıktılar

Serik'te jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

10 Nisan 2018 Salı 23:29
Ailece uyuşturucu taciri çıktılar
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ANTALYA İl Jandarma KOM Şube ekipleri önceki gün saat 23.00 sıralarında Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda evin bahçesindeki parke taşının altına gizlenmiş, satışa hazır poşetler içerisinde 7.5 gram kubar esrar ve kullanılmış cerrahi eldiven ele geçirildi. Operasyonda aynı aileden H.D., O.D., Ö.D. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
JandarmaUyuşturucu
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