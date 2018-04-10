Ailece uyuşturucu taciri çıktılar

ANTALYA İl Jandarma KOM Şube ekipleri önceki gün saat 23.00 sıralarında Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda evin bahçesindeki parke taşının altına gizlenmiş, satışa hazır poşetler içerisinde 7.5 gram kubar esrar ve kullanılmış cerrahi eldiven ele geçirildi. Operasyonda aynı aileden H.D., O.D., Ö.D. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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