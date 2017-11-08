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Aile tesadüfen öğrenince avukat meslekten men edildi

TREN kazasında bir ayağını kaybeden müvekkilinin açtığı tazminat davasında kazandığı paraların bir bölümüne el koyan ve bu nedenle 6 ay hapis cezasına çarptırılan avukat Şerafettin K., Ankara Barosu tarafından meslekten çıkarıldı

Aile tesadüfen öğrenince avukat meslekten men edildi

TREN kazasında bir ayağını kaybeden müvekkilinin açtığı tazminat davasında kazandığı paraların bir bölümüne el koyan ve bu nedenle 6 ay hapis cezasına çarptırılan avukat Şerafettin K., Ankara Barosu tarafından meslekten çıkarıldı

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:23
Aile tesadüfen öğrenince avukat meslekten men edildi
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DAVA dosyasına göre Tolga Sarı, 2006’da 14 yaşındayken geçirdiği tren kazası nedeniyle sol bacağını kaybetti. Sarı ailesi, bunun üzerine avukat Şerafettin K. aracılığıyla TCDD aleyhine tazminat davası açtı. Yapılan yargılama sonucunda TCDD’nin olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle aileye 49 bin 465 TL tazminat ödenmesine karar verildi.

 AİLE TESADÜFEN ÖĞRENDİ

İddialara göre Avukat K., aileye haber vermeden hükmedilen tazminat parasını tahsil etti. Dosyanın karara bağlandığını ve TCDD’nin tazminat ödediğini 8 ay sonra tesadüfen öğrenen aile, avukatın kapısını çaldı. Avukat K. da çeşitli zaman aralıklarında parça parça aldığı tazminatın bir bölümü olan 29 bin TL’sini ödedi. Şerafettin K., açtığı davaların masrafı olduğu gerekçesiyle 20 bin TL’yi ödemedi. Bunun üzerine Sarı ailesi Avukat K.’yı şikayet etti. Şerafettin K. hakkında “Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma” suçundan Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

PROTEZ PARASIYDI

Tolga Sarı’nın babası Mehmet Sarı, “Çocuğum mağdur oluyor, o zaman paramızı alsaydık protez yaptıracaktık. Çocuğum SGK’nın yaptığı protez ile gezdiği için mağdur olmuştur” dedi. Sanık avukat Şerafettin K. da savunmasında, kazanılan tazminatın bir miktarını dava masrafı saydığını, bu nedenle 20 bin TL’lik kısmını ödemediğini, mağdurun zararı varsa geri kalan miktarı ödemeye hazır olduğunu söyledi.

6 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme, “Sanığın müvekkili lehine açmış olduğu davada tahsil ettiği meblağı uhdesinde tutarak vermediği, tahsilatın öğrenilmesi üzerine kısmen geri ödeme yaptığı” gerekçesiyle Şerafettin K.’ya hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme verilen cezayı ertelerken, verdiği kararının bir örneğini Ankara Barosuna gönderdi.

BARO MESLEKTEN ATTI

Ankara Barosu Disiplin Kurulu da 3 Kasım’da Şerafettin K.’nın Avukatlık Kanunu’na uygun hareket etmediği, daha önce de disiplin cezası aldığı gerekçesiyle meslekten çıkarılmasına karar verdi.


 

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Avukata Meslekten Men
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