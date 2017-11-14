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AİHM 25 bin 15 Temmuz başvurusunu reddetti

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti

AİHM 25 bin 15 Temmuz başvurusunu reddetti

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti

14 Kasım 2017 Salı 10:19
AİHM 25 bin 15 Temmuz başvurusunu reddetti
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AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

OHAL KOMİSYONU'NUN GÖREVLERİ

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan KHK'larla tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.

Buna göre komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek. Komisyon ayrıca, OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK'larla gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemleri de görüşüp karara bağlayacak.

Komisyon, iki yıl süreyle görev yapacak.  Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi, bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek.

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Son Güncelleme: 14.11.2017 11:40
Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzAihm
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