Ahu Tuğba’nın iddialarına karşı Yılmaz sessizliğini Dim TV’ye bozdu 

Ceren Şahin - Özel Haber

ALANYA'DAKİ aidat tartışmasını Sabah Gazetesi magazin eki olan Günaydın'da özel istihbarat muhabiri Atakan Irmak'ın haberi olarak ’Ahu Tuğba'dan manevi annesine destek' başlığı ile yayınlandı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, Alanya'da yaşadığı sitenin yöneticisi tarafından tehdit edilen manevi annesiSuzan Öktemer'in yardımına koştu. Öktemer; aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı yönetici Metin Y.'den şikayetçi oldu. Tuğba da 90 yaşındaki manevi annesini tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirdi.

'KAFANI EZECEĞİM DEDİ'

Öktemer, hakim karşısında yaşadıklarını anlattı: "Bana felçli oğlumun yanında hakaret ve tehditler savurdu. 'O parayı bana getir moruk, yoksa oğlun da, sen de gebereceksin!' dedi. 'Kafanı ezeceğim, seni asansöre sıkıştıracağım' deyip beni korkuttu." Dosya, Alanya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.”

SİTE YÖNETİMİ SESSİZLİĞİNİ DİM TV(dimtv.tv)’YE BOZDU

Günaydın ekinin sürmanşetinde yer bulan haberin ardından, Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’nın manevi annesinin yaşadığı Mavi Ay Site Yöneticisi Metin Yılmaz sessizliğini Dim TV (dimtv.tv)’ye bozdu. Ahu Tuğba tarafından iftiraya uğradığını ifade eden Yılmaz, “Ahu Tuğba bana iftira attı. Çünkü sanat dünyasında kaybettiği şöhreti benimle tekrar kazanmak istiyor” dedi.

‘HABERLER İHALEYİ ALDIĞIMIZ GÜN ÇIKTI, PEKİ NEDEN?’

Mavi Ay Sitesi, yaklaşık iki yıl evvel kentsel dönüşüm uygulamalarıyla gündeme gelmişti. Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan sitenin yönetim kurulu başkanı Metin Yılmaz, sitelerinin sahte evraklarla Alanya'da bir firma tarafından kentsel dönüşüme dahil edilmek istendiğini iddia etmiş, konuya ilişkin hukuki bir süreç başlatmıştı. Bugün magazin basınında yankı uyandıran haberlerin sitenin kentsel dönüşüm mücadelesiyle yakından ilişkisi olduğunu ifade eden Yılmaz “Site için bugün kazandığımız ihaleden sonra bu haber ortaya çıktı” dedi ve mevzu bahis firmanın Tuğba ile ilişkisi olabileceğine işaret etti.

‘AHU HANIMIN ANLATTIĞI OLAYLAR YENİ DEĞİL ESKİ’

Metin Yılmaz, basında yer bulan aidat meselesinin yeni olmadığına çok eskilere dayandığını, öte yandan Ahu Tuğba’nın iddialarının da yargı önünde reddedildiğini ifade ederek “Kentsel dönüşüm konusunda biz bütün davaları kazandık ve sitemizi yıktırmadık. Bundan dolayı karşı taraf bir şey yapamayacağını anladığı için sitemizin içinde hazineye ait küçük bir parsel bulunmakta. Bunu alarak bizim sitemizi mağdur edip sahille bağlantımızı kesmek için gizlice hazineden bunun satışını istedi. Bizde dolaylı şekilde bunu öğrendik. Öğrendikten sonra alım için biz de talepte bulunduk. Önceki gün yani 17 Temmuz 2019 tarihinde Alanya Milli Emlak’ta ihalesi yapıldı. Konak şirketini temsilen tanımadığım biri ihaleye geldi. İhalenin satışa çıkış bedeli 1 milyon 906 bindi. Burayı alabilmek için 3 milyon 150 bine kadar ihaleyi yükseltti. Bunun üzerine bende 3 milyon 200 bine çıktım ve burayı satın aldım. Artık huzurlu bir yaz tatili geçirmeyi düşünürken, bu sabah komşularımız basında Ahu hanımı görmüş. Ahu hanım şahsımla ilgili birçok iftirada bulunuyor ama Ahu hanımla sorunum özel bir sorun değil. Ahu hanım site yönetimine ödemesi gereken aidatları ödememek için 2 yıldır sorun çıkarıyordu. Bugün ise basında hakkımda uzun süredir burada yaşayan abisi ve annesini asansöre sokmadığım ve dövdüğüm yönünde bir iftira başlattı. Olayın aslı şu ki, daha önce gerçekleşen bir olay kapsamında Ahu hanım anne ve abisine yönelik saldırıda bulunduğum gerekçesiyle jandarma ve polisi arayarak rapor almaya çalışmış. Fakat tesadüf ki ben iddiada bulunduğu o gün Alanya Tapu Dairesinde idim. Şikayet üzerine jandarmalar gelip baktığında da zaten benim burada olmadığım anlaşıldı. Konu da bu şekilde kapandı. Hatta bununla ilgili kendileri şikayetçi olmuş dava açmış bir tane de yalancı şahit çıkarmışlar. Bu yalancı şahitte duruşma günü geldiğinde mahkemede doğruları anlattı ve hakim de bize ‘Bundan sonra duruşmalara gelmenize gerek yok, Ahu hanım ile annesi Suzan Ökdemer jandarma zoruyla gelecektir’ dedi. Benim kentsel dönüşümü anlatmamın sebebi de şudur ki, basında yer bulan bu olaylar neden yeni olmamasına rağmen dün ihaleyi alana kadar medyaya çıkmadı da, bugün çıktı. Sonuçta benim de bir ailem var, benim hakkımda site sakinlerim hakkında bu kadar iftira atılması hiç hoş değil. İftiraya uğruyorum site sakinlerime de sorabilirsiniz. Bu olayların dünkü ihaleyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ahu hanım bu sene gelmiyor o kişilerle irtibatı var ya da yok bilmiyorum günahını almak istemiyorum. Ama böyle bir güne gelmesi tesadüf mü? Bunu soruyorum. Dün ihale bitiyor, dün ve bugün medyaya bir şeyler çıkıyor. Ahu hanım bu tür şeylerle prim yapmak istiyor. Benim onu kullanarak meşhur olmak istediğimi falan söylüyor, benim şahsiyetim bu tür şeylere elverişli değildir. Ahu hanım artık sanat camiasında bittiği için beni kullanarak yeniden meşhur olmaya çalışıyor. Ama buna fırsat vermeyeceğim, ben de avukatlarımla gereğini yapacağım bunu bilsin” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 20:43