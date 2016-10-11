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Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı!

Oyuncu Ahu Tuğba, Bodrum'da mide kanaması geçirdi. Ağzımdan kanlar gelen ünlü isim, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı

Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı!

Oyuncu Ahu Tuğba, Bodrum'da mide kanaması geçirdi. Ağzımdan kanlar gelen ünlü isim, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı

11 Ekim 2016 Salı 13:19
Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı!
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AMERİKA'NIN Miami şehrinden Türkiye'ye döndükten sonra bir süredir Bodrum'da istirahat eden Ahu Tuğba'nın, üzüntüden mide kanaması geçirdiği öğrenildi.
Magazinsortie'a konuşan ünlü oyuncu, "Bu aralar şansızlıklar yakamı bırakmıyor. Amerika'dan dönünce kızım kaza yapmış. Araba kullanılamaz halde, Allah'tan Anjelik'te bir şey yok" dedi.

"ÖBÜR TARAFA GİTTİM GELDİM"
Kızının Florida eyaletinde olduğunu ve Haiti'yi vuran Matthew Kasırgası'nın Amerika'nın güney sahillerine ulaşması üzerine yaşadığı stresin arttığını belirten Tuğba, "Üzüntüden Bodrum'da mide kanaması geçirdim. Ağzımdan kanlar geldi. Yaşadığım 2 günü hiç hatırlamıyorum. Sanırsın ki öbür tarafa gittim geldim. Başka rahatsızlığım da var, tetkikler devam ediyor. Cuma günü sonuçlar belli olur" şeklinde konuştu.
Ahu Tuğba, arkadaşları tarafından Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığını, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tam teşekküllü bir kontrolden geçeceğini söyledi.
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