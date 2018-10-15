Ahmet usta dualarla uğurlandı

KAZIM Bulut Camii'nde İkindi Namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından tesislerde yapılan duaya kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu, profesyonel futbolcular, teknik ekip, kulüp personeli, altyapı teknik ekip ve futbolcuları, taraftarlar, spor camiası ve Yalçın'ın yakınları katıldı. Dua öncesi kısa bir konuşma yapan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Yalçın'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Okunan duaların ardından Aşağı Oba Mezarlığı'na götürülen Ahmet Yalçın'ın cenazesi burada toprağa verildi.
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 18:37