Ahmet Şafak Manavgat'ı coşturdu

Manavgat'ta Cumhur İttifakı'nın şahlanış gecesinde Ahmet Şafak konser verdi.

Ahmet Şafak Manavgat'ı coşturdu
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MANAVGAT Perşembe Pazarında Cumhur İttifakı'nın şahlanış gecesi düzenlendi. Ahmet Şafak'ın sahneye çıktığı geceye AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, MHP İlçe Başkanı Nooman Enhoş, Manavgat Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Rehber ile çok sayıda Manavgatlı katıldı. Ahmet Şafak sahneye çıkmadan önce konuşan Hasan Öz, "Martın sonunda yüzün gülecek Manavgat. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. Daha sonra sahneye gelen Ahmet Şafak, "Manavgat birleştirmiş, buluşturmuş kalpleri, gönülleri. Şimdiden hayırlı olsun diyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu. Ahmet Şafak söylediği şarkılar ve okuduğu şiirlerle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinlikte, sanatçı sevenleri tarafından ayakta alkışlandı.

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