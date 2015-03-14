'Ahmet Kural öldü' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

AHMET

Kural öldü şeklindeki haberler kısa sürede Twitter'ın Türkiye gündemine oturdu. Hashtagi TT de görenler de şaşkınlıklarıyla tweet atınca hashtag uzun süre Trend Topic listesinde kaldı.









Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini oynadığı Kardeş Payı dizisinin Senaristi Selçuk Aydemir'den geldi.



Haberlerin hızlıca yayılmasının ardından ilk haberve'in başrollerini oynadığı Kardeş Payı dizisinin Senaristi Selçuk Aydemir'den geldi.