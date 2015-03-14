'Ahmet Kural öldü' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Ahmet Kural da bu haberler üzerine Twitter üzerinden bir açıklama yaparak "İnsanın kendi ölüm haberini görmekte varmış. Çıkan haberler asılsızdır. Hepinize selam olsun ..." mesajını paylaştı.
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Siz şaka mı yapıyorsunuz bu kadar genç bir adam ölürmü