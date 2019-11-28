Ahmet Kumbul’un acı günü
CHP Antalya İl Başkanı Kumbul’un annesi Emine Aksoy hayatını kaybetti
GÜNCEL 28.11.2019, 10:45
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, annesi Emine Aksoy’u kaybetti. Aksoy’un cenazesi bugün Alanya Kalesi’nde bulunan Süleymaniye Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kale Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Dim Medya merhumeye Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diler.
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