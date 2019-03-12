Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor! Ahmet Kaya'yı kim oynayacak?

TÜRKİYE, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olan 'AHMEDO İki Gözüm' filmin yönetmenliğini İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar yapıyor.

AHMET KAYA'YI KİM CANLANDIRACAK?

Senaristliğini Gönül Aktürk'ün yaptığı, 'AHMEDO İki Gözüm' adlı filmde Ahmet Kaya rolünü kimin oynadığı ise sır gibi saklanıyor. Çekimleri Malatya, İstanbul ve Paris'te yapılacak olan film 16 Kasım 2019'da Türkiye ve 27 ayrı ülkede aynı anda vizyona girecek.