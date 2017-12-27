Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
112150
ALTIN
158.205
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1145
EURO
4.5444
Geç anne olanlar daha uzun yaşıyor!
Geç anne olanlar daha uzun...
28 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
28 Aralık 2017 Antalya -...
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Dikkat! Telefona günde 2617 kez dokunuyoruz
Dikkat! Telefona günde 2617 kez...

Ahmet Hakan, Trump'ı eleştireyim derken rezil oldu

Ahmet Hakan Donald Trump ile dalga geçmek isterken kendisi de komik duruma düştü ve sosyal medyada alay konusu oldu

Ahmet Hakan, Trump'ı eleştireyim derken rezil oldu

Ahmet Hakan Donald Trump ile dalga geçmek isterken kendisi de komik duruma düştü ve sosyal medyada alay konusu oldu

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:09
Ahmet Hakan, Trump'ı eleştireyim derken rezil oldu
banner404

AHMET Hakan dün gece Kanal D Ana Haber'de sosyal medyada dolaşan ve ABD başkanı Donald Trump ile kafa bulan Şener Şen'li bir videoyu ekrana getirdi.
Ancak Ahmet Hakan, Şener Şen'in filmden alınan repliklerinin Züğürt Ağa filminden olduğunu belirtti.
Oysa bu replikler Kemal Sunal'ın da başrolünde olduğu Kibar Feyzo'dan alınmaydı.
Kısacası Ahmet Hakan Donald Trump ile dalga geçmek isterken kendisi de komik duruma düştü ve sosyal medyada alay konusu oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ahmet HakanKanal D Ana Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Belediyesi’nden yeni oyun
Alanya Belediyesi’nden yeni oyun
Gazipaşa 50 bin sınırını aştı
Gazipaşa 50 bin sınırını aştı
BŞB'lerde en az trafik Antalya'da
BŞB'lerde en az trafik Antalya'da

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim