Ahmet Hakan, Trump'ı eleştireyim derken rezil oldu

AHMET Hakan dün gece Kanal D Ana Haber'de sosyal medyada dolaşan ve ABD başkanı Donald Trump ile kafa bulan Şener Şen'li bir videoyu ekrana getirdi.

Ancak Ahmet Hakan, Şener Şen'in filmden alınan repliklerinin Züğürt Ağa filminden olduğunu belirtti.

Oysa bu replikler Kemal Sunal'ın da başrolünde olduğu Kibar Feyzo'dan alınmaydı.

Kısacası Ahmet Hakan Donald Trump ile dalga geçmek isterken kendisi de komik duruma düştü ve sosyal medyada alay konusu oldu.