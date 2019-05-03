Ahmet Hakan: 'Müftülüğün duyarlı olduğu tek konu!'

İŞTE AHMET HAKAN'IN O YAZISI;
SOKAKTA oynayan beş yaşındaki bir yavrumuz, tecavüze uğrayıp katledilir.
Hiçbir müftülüğümüz...
“Çocuk susar, sen susma!” diye bir mesaj yayınlamaz.
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Kafası bozulan eski ya da yeni koca bozuntusu, çekip silahını kadına kurşun yağdırır.
Hiçbir müftülüğümüz...
“Yeter artık! Kadın cinayetleri durdurulsun” diye bir mesaj yayınlamaz.
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Kedilerin gözlerini çıkarırlar, köpekleri zehirlerler, atları da vururlar.
Hiçbir müftülüğümüz...
“Hayvanlara eziyet edenler bizden değildir” diye bir mesaj yayınlamaz.
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Fakat ne zaman ki...
Bir gayrimüslim vefat eder ve Müslümanlar da onun ardından “Allah rahmet eylesin” derler...
İşte o zaman müftülüğümüz, hemen harekete geçip mesajını yapıştırıverir:
“Müslüman olmayanlara rahmet dilenmez!”
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BAKINIZ: Bir trafik kazasında kaybettiğimiz Alanyasporlu Josef Sural’ın ardından “Allah rahmet eylesin” diyenler için... Alanya Müftülüğü’nün yayınladığı “Gayrimüslimlere rahmet dilenmez” mesajı...
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- Çocuklara el uzatılırken susan...
- Kadınlar katledilirken susan...
- Hayvanlara işkence edilirken susan...
Ancak Allah’ın sonsuz rahmetinden minnacık bir damlanın bile yaban ele gitme ihtimali belirdiğinde haykırmaya başlayan müftülüklerimize üç şey söyleyip kaçacağım:
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- BİR: Duyarlı olman gereken yerde duyarsız, duyarsız olman gereken yerde duyarlı olursan milleti İslam’dan soğutursun be müftülük!
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- İKİ: Tek günahımız, tek kusurumuz, tek sorunumuz... Müslüman olmayanların arkasından rahmet dilemek olsun be müftülük!
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- ÜÇ: Cimriliğin her türlüsü kötüdür, fenadır falan ama “rahmet cimrisi” olmak en kötüsüdür, en fenasıdır be müftülük!
KALABALIK İÇİNDE İTİRAF EDEMEDİĞİM ŞEYLER
- Sarışın bir kadının ejderha sahibi olması, bana süper saçma geliyor.
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- Yaz geldi, güneş açtı falan diye pek mutsuzum.
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- Yine ramazan yaklaşıyor ve ben yine güllaç sevmiyorum.