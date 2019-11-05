Ahmet Hakan Hürriyet'in genel yayın yönetmeni oldu

VAHAP Munyar'ın istifasıyla boşalan genel yayın yönetmenliği koltuğuna Ahmet Hakan oturdu.

Geçen yıl Doğan Holding'ten Demirören Holding'e geçen Hürriyet Gazetesi, geçen hafta 43 gazetecinin evine tebligat yollayarak işlerine son verdi.

İşten çıkarmalardan haberi olmayan Vahap Munyar da şirkete noter aracılığıyla istifa ettiğini bildirdi. Munyar'ın ardından Gülse Birsel, Ayşe Arman, Jale Özgentürk ve Naim Dilmener de gazeteye istifasını sundu.

Bu gelişmelerin ardından Hürriyet yönetimi Ahmet Hakan'a uzun yıllardır köşe yazarlığı yaptığı gazetede genel yayın yönetmeni olmayı teklif etti.

Independent Türkçe’nin edindiği bilgiye göre Hakan, genel yayın yönetmenliği teklifini kabul etti.

Kanal D Haber'den ayrılmıştı

Ahmet Hakan'ın, Doğan Grubu'nun Hürriyet'in de içinde olduğu medya grubunu Demirören Holding'e satmasının ardından, Kanal D'deki Ana Haber Bülteni'ne son verilmişti.

Hakan'ın yerine, Kanal D Ana Haber Bülteni'ni Buket Aydın sunmaya başlamıştı.

Hakan, Hürriyet'teki yazılarının yanı sıra, CNN Türk'te "Tarafsız Bölge" programını yapıyor.