Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı fena sıkıştırdı

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını sunan Ahmet Hakan, geçtiğimiz yıldan itibaren Kanal D'de ana haberi de sunmaya başladı. Hafta içi her gün ekranda olan Ahmet Hakan, Fatih Portakal'a da rakip oluyor. Güçlü bir rakibi olan Ahmet Hakan reytinglere kötü başlasa da şu sıralarda iyi bir izlenme sayısına ulaştı.

AHMET HAKAN SIKI TAKİPTE

Kasım ayının ilk günlerinden itibaren reyting sonuçlarına baktığımız zaman Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı yakın takibe aldığını görüyoruz. Kasım ayı ilk bir hafta reyting sonuçlarına göre Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı geçemedi fakat "Ben de izleniyorum" mesajını verdi.

FATİH PORTAKAL DİZİLERİ GEÇİYOR

Fatih Portakal'ın reytinglerine baktığımız zaman prime time saatinde yayınlanan birçok diziyi geçtiğini görüyoruz.

İşte dün akşamın reyting sonuçları;