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Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı fena sıkıştırdı

Reytinglere düşük başlayan fakat iyi bir çıkış yakalayan Ahmet Hakan, sıralamada dizilere bile kafa tutan Fatih Portakal'ı sıkıştırmaya başladı

Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı fena sıkıştırdı

Reytinglere düşük başlayan fakat iyi bir çıkış yakalayan Ahmet Hakan, sıralamada dizilere bile kafa tutan Fatih Portakal'ı sıkıştırmaya başladı

08 Kasım 2017 Çarşamba 17:17
Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı fena sıkıştırdı
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CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını sunan  Ahmet Hakan, geçtiğimiz yıldan itibaren  Kanal D'de ana haberi de sunmaya başladı. Hafta içi her gün ekranda olan  Ahmet Hakan,  Fatih Portakal'a da rakip oluyor. Güçlü bir rakibi olan  Ahmet Hakan reytinglere kötü başlasa da şu sıralarda iyi bir izlenme sayısına ulaştı.

AHMET HAKAN SIKI TAKİPTE

Kasım ayının ilk günlerinden itibaren reyting sonuçlarına baktığımız zaman  Ahmet Hakan,  Fatih Portakal'ı yakın takibe aldığını görüyoruz. Kasım ayı ilk bir hafta reyting sonuçlarına göre  Ahmet Hakan,  Fatih Portakal'ı geçemedi fakat "Ben de izleniyorum" mesajını verdi.

FATİH PORTAKAL DİZİLERİ GEÇİYOR

Fatih Portakal'ın reytinglerine baktığımız zaman prime time saatinde yayınlanan birçok diziyi geçtiğini görüyoruz.

İşte dün akşamın reyting sonuçları; 

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet HakanFatih Portakal
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