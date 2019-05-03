Ahmet Hakan'dan 'Alanya Müftülüğü'ne ayar

İŞTE Ahmet Hakan'ın o yazısı:

SOKAKTA oynayan beş yaşındaki bir yavrumuz, tecavüze uğrayıp katledilir.

Hiçbir müftülüğümüz...

“Çocuk susar, sen susma!” diye bir mesaj yayınlamaz.

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Kafası bozulan eski ya da yeni koca bozuntusu, çekip silahını kadına kurşun yağdırır.

Hiçbir müftülüğümüz...

“Yeter artık! Kadın cinayetleri durdurulsun” diye bir mesaj yayınlamaz.

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Kedilerin gözlerini çıkarırlar, köpekleri zehirlerler, atları da vururlar.

Hiçbir müftülüğümüz...

“Hayvanlara eziyet edenler bizden değildir” diye bir mesaj yayınlamaz.

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Fakat ne zaman ki...

Bir gayrimüslim vefat eder ve Müslümanlar da onun ardından “Allah rahmet eylesin” derler...

İşte o zaman müftülüğümüz, hemen harekete geçip mesajını yapıştırıverir:

“Müslüman olmayanlara rahmet dilenmez!”

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BAKINIZ: Bir trafik kazasında kaybettiğimiz Alanyasporlu Josef Sural’ın ardından “Allah rahmet eylesin” diyenler için... Alanya Müftülüğü’nün yayınladığı “Gayrimüslimlere rahmet dilenmez” mesajı...

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- Çocuklara el uzatılırken susan...

- Kadınlar katledilirken susan...

- Hayvanlara işkence edilirken susan...

Ancak Allah’ın sonsuz rahmetinden minnacık bir damlanın bile yaban ele gitme ihtimali belirdiğinde haykırmaya başlayan müftülüklerimize üç şey söyleyip kaçacağım:

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- BİR: Duyarlı olman gereken yerde duyarsız, duyarsız olman gereken yerde duyarlı olursan milleti İslam’dan soğutursun be müftülük!

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- İKİ: Tek günahımız, tek kusurumuz, tek sorunumuz... Müslüman olmayanların arkasından rahmet dilemek olsun be müftülük!

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- ÜÇ: Cimriliğin her türlüsü kötüdür, fenadır falan ama “rahmet cimrisi” olmak en kötüsüdür, en fenasıdır be müftülük!

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 12:17