Ahmet Hakan'dan 'Alanya Müftülüğü'ne ayar

Hürriyet Gazetesi'nin ünlü köşe yazarı Ahmet Hakan "Müftülüğün duyarlı olduğu tek konu!" başlıklı yazısında Alanya Müftülüğü'nün 'Rahmet' uyarısına değindi

Ahmet Hakan'dan 'Alanya Müftülüğü'ne ayar
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İŞTE Ahmet Hakan'ın o yazısı: 
SOKAKTA oynayan beş yaşındaki bir yavrumuz, tecavüze uğrayıp katledilir.

Hiçbir müftülüğümüz...

“Çocuk susar, sen susma!” diye bir mesaj yayınlamaz.

*

Kafası bozulan eski ya da yeni koca bozuntusu, çekip silahını kadına kurşun yağdırır.

Hiçbir müftülüğümüz...

“Yeter artık! Kadın cinayetleri durdurulsun” diye bir mesaj yayınlamaz.

*

Kedilerin gözlerini çıkarırlar, köpekleri zehirlerler, atları da vururlar.

Hiçbir müftülüğümüz...

“Hayvanlara eziyet edenler bizden değildir” diye bir mesaj yayınlamaz.

*

Fakat ne zaman ki...

Bir gayrimüslim vefat eder ve Müslümanlar da onun ardından “Allah rahmet eylesin” derler...

İşte o zaman müftülüğümüz, hemen harekete geçip mesajını yapıştırıverir:

“Müslüman olmayanlara rahmet dilenmez!”

*

BAKINIZ: Bir trafik kazasında kaybettiğimiz Alanyasporlu Josef Sural’ın ardından “Allah rahmet eylesin” diyenler için... Alanya Müftülüğü’nün yayınladığı “Gayrimüslimlere rahmet dilenmez” mesajı...

*

- Çocuklara el uzatılırken susan...

- Kadınlar katledilirken susan...

- Hayvanlara işkence edilirken susan...

Ancak Allah’ın sonsuz rahmetinden minnacık bir damlanın bile yaban ele gitme ihtimali belirdiğinde haykırmaya başlayan müftülüklerimize üç şey söyleyip kaçacağım:

*

- BİR: Duyarlı olman gereken yerde duyarsız, duyarsız olman gereken yerde duyarlı olursan milleti İslam’dan soğutursun be müftülük!

*


- İKİ: Tek günahımız, tek kusurumuz, tek sorunumuz... Müslüman olmayanların arkasından rahmet dilemek olsun be müftülük!

*

- ÜÇ: Cimriliğin her türlüsü kötüdür, fenadır falan ama “rahmet cimrisi” olmak en kötüsüdür, en fenasıdır be müftülük!

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 12:17
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