'Ahilik iyiliğin omurgasıdır'

Ceren ŞAHİN

ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde esnaf odaları paydaşlığında organize edilen ahilik etkinliği Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Dolu dolu geçen etkinliğe Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ve çok sayıda kişi katılım sağladı.

‘AHİLİK KÜLTÜRÜ BİZİM ÖZÜMÜZDÜR’

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Kürsüde yerini alan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Anadolu’nun vatanlaşmasında ahilik kültürünün önemine dikkat çekerek “Alanya’mızda ahilik töreni yapılıyor. Müslüman Türkler 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu’ya göç etmeye başlamışlar ve bu toprakları ebedi vatan yapmanın mücadelesini vermişlerdir. Kazanılan askeri ve siyasi başarılarından sonra Türk-İslam geleneğini Anadolu’da Bizans medeniyetine üstün kılmak için yeni fethettikleri toprakları vatan yapmak için dağlara taşlara Türk-İslam kültürünü vurmak gerekiyordu. Türklerin Anadolu’yu vatanlaştırmasında yerleşik hayata ve aşiret hayatına millet hayatına geçmelerinde, şehir hayatına imtihanlarında iş, aş sahibi insan olmalarında, meslek edinmelerinde, İslami bir hayat nizamı oluşturmalarında ebedi, mimari, zirai, iktisadi, sosyal, güvenlik ve eğitim sistemlerini meydana getirmelerinde, 13. yüzyılda Kırşehir’de doğan ve Anadolu’ya yayılan ahilik teşkilatı olmuştur. Ahilik teşkilatı Anadolu’nun vatanlaşmasında büyük rol oynamıştır. Günümüzde maddi yönü ile öne çıkan insan ilişkileri ve sosyal hayat için de ihtiyaç duyduğumuz şey ahilik kültürüdür. Ahiliğe sahip çıkmamız atalarımızın değerlerini yaşatmak konusunda önümüzü açacaktır. Ahilik konusunda yapılacak her çalışma bizi kendimizle, özümüz ve tarihimizle buluşturacaktır. Bu kapsamda bizlere büyük rol düşmektedir. Alanya esnaf odaları olarak birlik ve beraberliği, refah ve düzeni sağlayacak, halkın maddi veya manevi ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda bir örgütlenme ile esnafımızla aramızda sıkı sıkıya kardeşlik bağını koruyacağız" dedi.

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp de Dim TV'ye (dimtv.tv) yaptığı açıklamada “Ahilik Haftası her ne kadar bundan 1 hafta önce kutlanmış olsa da, okulun müfredatı gereği biz bu hafta kutladık. Esnaf odaları olarak hepimiz bu etkinliğe destek verdik. Antalya’dan da destek aldık. Şerit kuşatma tören ekibini aracı olarak etkinliğimiz için Alanya’ya getirdik. Halk oyunları ekibi gösterisiyle etkinliğimize renk kattı. Ahiliğin nasıl olması gerektiğini insanlarımıza göstermeye çalıştık. Bir esnafın nasıl usta olması gerektiğini insanlarımıza aktarmak istedik. İnşallah etkinliğimizi ilerleyen yıllarda daha da genişleterek sadece okulumuzda değil, tören alanlarında yapacağız” şeklinde konuştu.

‘ÖĞRENCİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ’

Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise “Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında birlik beraberlik kardeşlik dünyanın ortak değerleri olan sevgi ve dayanışma kavramını içerisinde barındıran bir etkinlik gerçekleştirdik. Eğitimci, yönetici, esnaf kardeşlerimize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Mesleki eğitimi içerisine alan günümüzün modern esnafını yetiştiren bir kurumun içerisinde şu an bu programı yapmaktayız. Ahilik kültürüne sahip çıkmak ecdadımızdan aldığımız kültüre sahip çıkmaktır. Bu anlatılan değerleri ayakta tutabilmek için mesleki eğitime katkı vermemiz lazım. Devletimiz ve böyle modern atölyeleri olan binalarda gerek yönetim gerekse de eğitim kadromuz her an bu değerlere sahip çıkmak için hazır. Ama üzülerek söylüyorum ki mesleki eğitim noktasında maalesef öğrenci bulmakta zorlanıyoruz. Buradan siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm vatandaşlarıma bu güzel duygu ve düşüncelerin ürünü olan, bunları yaşatacak olan meslek erbaplarını geleceğe hazırlayabilmek için öğrenci bulma noktasında destek istiyoruz. Bu ülkenin doktora ihtiyacı olduğu kadar, sanatçıya ihtiyacı olduğu kadar meslek erbaplarına da ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında sunulan ve ahilik kültürünü aktaran oyun ve Sema gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Katılımcılar son olarak, verilen yemekte bir araya gelerek paylaşımda bulundular.