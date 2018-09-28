AHEP 60+Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini temsil eden heyet, dün AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ile görüştü. Tazelenme Üniversitesi'nin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğrenci alımı yapıp yapamayacağının görüşüldüğü ziyarette, Rektör Öner, eğitim alan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebileceklerini söyledi. Prof. Dr. Öner, yeni kayıtların ise önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek AHEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti toplantısında görüşülerek karara bağlanacağını dile getirdi.
AHEP'ten yeşil ışık
Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi bünyesinde Ekim 2017'de eğitim öğretime başlayan 60+ Tazelenme Üniversitesi’nde eğitim alan yaklaşık 40 öğrenci, yeni eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme işlemini gerçekleştirebilecek
AHEP 60+Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini temsil eden heyet, dün AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ile görüştü. Tazelenme Üniversitesi'nin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğrenci alımı yapıp yapamayacağının görüşüldüğü ziyarette, Rektör Öner, eğitim alan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebileceklerini söyledi. Prof. Dr. Öner, yeni kayıtların ise önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek AHEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti toplantısında görüşülerek karara bağlanacağını dile getirdi.
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