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AHEP’te Türk-Rus konferansı gerçekleştirildi

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde (AHEP) “Avrupa’nın Uluslararası İlişkilerinin Gelişmesinde Rusya ve Türkiye’nin Tarihi Rolü” isimli bir konferans düzenledi

AHEP’te Türk-Rus konferansı gerçekleştirildi

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde (AHEP) “Avrupa’nın Uluslararası İlişkilerinin Gelişmesinde Rusya ve Türkiye’nin Tarihi Rolü” isimli bir konferans düzenledi

28 Nisan 2018 Cumartesi 00:48
AHEP’te Türk-Rus konferansı gerçekleştirildi
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TÜRKLERE Güvendiler-Ruslar’ isimli bir resim sergisinin de açıldığı konferansa Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat, Kaymakam Mustafa Harputlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, AKP’li Belediye Meclis Üyesi ve konferansın sponsorlarından Şükrü Cimrin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Dernek Başkanı Ekaterina Gündüz, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Rus vatandaşlar katıldı. Türk ve Rus milli marşlarının okunmasının ardından konferansa geçildi. Dernek Başkanı Gündüz, yaptığı konuşmada “Türkiye-Rusya ilişkileri çok hızlı bir şekilde gelişmekte. Biz artık son üzücü olayları hatırlamak, arkamıza bakmak istemiyoruz. Derneğimizin amacı sadece Rus kültürünü göstermek değil. Amacımız, Alanya’mızı çok güvenilir, güzel ve hoşgörülü bir şehir olarak göstermek” dedi.
‘TARİHTEN DERS ALMALIYIZ’
Büyükelçi Aleksey Yerhov, Türkiye ve Rusya’nın genellikle düşmanlıklar üzerinden anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtip, iki ülke arasındaki dostluğa örnek teşkil ettiğini düşündüğü olayları paylaştı. “Ortak geçmişimizi hatırlamalı, ondan ders almalıyız” diyen Yerhov, “Yüzyıllar boyunca, savaşların yanında birçok güzel olay da yaşadık. 1833 yılına baktığımız zaman, Rus ordusu şu an İstanbul’a bağlı olan Beykoz bölgesine gelip Osmanlı’yı, Mısır hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın elinden kurtarmıştır” diye konuştu.
‘BİZ İKİ KÖKLÜ MİLLETİZ’
Yerhov’un ardından kürsüye gelen Harputlu, “Biz, geçmişi asırlar önce dayanan iki köklü milletiz. Sayın büyükelçimizin de söylediği gibi, basında sadece aramızdaki savaşlardan veya olumsuz şeylerden söz ediyor, ama biz iki kahraman millet olarak savaş zamanında bile iletişimi hiç koparmamış iki toplumuz. Bu durum Alanya özelinde de böyle devam edecektir, çünkü sizin benden daha Alanyalı olduğunuzu biliyorum” ifadelerini kullandı.
‘DESTEKLERİMİZ SÜRECEK’
AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ise iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin bilim camiasına taşınmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti. Öner, şöyle konuştu: “Rusya’nın ve Türkiye’nin ilişkilerinin iyi olduğunu biliyor, daha da iyileştirilmesi ve ileri götürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu ilişkilerin geliştirilmesi siyasi, ekonomik ve özellikle bilimsel anlamda olursa büyük fayda sağlayacaktır. Bu nedenledir ki şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ilişkilerin gelişmesi amacına yönelik olarak üniversitemiz, gerekli tüm etkinliklere her zaman destek verecektir.”

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Alanya Rus Eğitim Ve Kültür DerneğiAlanya Hamdullah Emin Paşa üniversitesi
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