AHEP, Türkiye’ye örnek oluyor

AHEP’Lİ öğrenciler Türkiye’ye örnek oluyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ne düşerse yolunuz sizleri hayvan dostlarınız karşılıyor. Kapıda da onlar için bir kumbara bulunuyor. Her yardım için bir ‘miyav’ teşekkürü alıyorsunuz ve dünya bir saniyeliğine daha da güzelleşiyor.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…