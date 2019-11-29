AHEP, Türkiye’ye örnek oluyor
Hayvan dostlarımızın yüzü AHEP’te gülüyor. Öğrenciler eğitimlerini hayvan dostlarıyla iç içe alıyor
GÜNCEL 29.11.2019, 17:09 29.11.2019, 17:37
AHEP’Lİ öğrenciler Türkiye’ye örnek oluyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ne düşerse yolunuz sizleri hayvan dostlarınız karşılıyor. Kapıda da onlar için bir kumbara bulunuyor. Her yardım için bir ‘miyav’ teşekkürü alıyorsunuz ve dünya bir saniyeliğine daha da güzelleşiyor.
Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…
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