Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

AHEP'ten 'Yüksek Lisans' çağrısı

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nde (AHEP) yüksek lisans yapmak isteyenler için kayıt süresi bugün sona eriyor

AHEP'ten 'Yüksek Lisans' çağrısı

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nde (AHEP) yüksek lisans yapmak isteyenler için kayıt süresi bugün sona eriyor

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:24
AHEP'ten 'Yüksek Lisans' çağrısı
banner404

SOSYAL Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere iki enstitüye sahip AHEP'te, uluslararası ve ulusal düzeyde bilgiyi çok yönlü ele alabilen, ülke ve bölge ihtiyaçlarını karşılamak üzere programlar oluşturularak, bilimsel gelişmelere öncü olmak hedefleniyor. Geçtiğimiz akademik yıldan beri faaliyet gösteren Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Mimarlık Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programlarına da öğrenci alımı yapılıyor. Her iki programa başvurmak için de, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip olmak ve ALES’ten en az 55 puan almış olmak yeterli.
'AHEP AYRICALIĞINI YAŞAYIN'
AHEP Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmanın ayrıcalıklarını anlatan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı Tülay Görü Doğan, "AHEP Üniversitesi’nin temel hedefi, alanlarında yetkin, kendine güvenen, hoşgörülü ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, yükseköğretim programlarında da, bireysel özelliklerin getirdiği farklılıkları zenginlik olarak benimseyen, kuramsal ve pratik yaşamın birlikteliğine odaklanan, demokratik ve yenilikçi bir anlayış sürdürülmektedir. Bu anlayış çerçevesinde, öğrenme ortamlarımız etkileşime ve gelişime açık, disiplinler arası çalışmaları ve sinerjiyi özendirici, araştırma ve yeniliği destekleyici olarak yapılandırılmaktadır. Bu özellikler, lisans eğitiminde olduğu gibi lisansüstü eğitimde de AHEP Üniversitesi’ni ayrıcalıklı kılmaktadır" diyerek adayları bugün sona erecek kayıt gününe davet etti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Yüksek LisansAHEP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim