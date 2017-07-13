AHEP'ten 'Yüksek Lisans' çağrısı

SOSYAL Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere iki enstitüye sahip AHEP'te, uluslararası ve ulusal düzeyde bilgiyi çok yönlü ele alabilen, ülke ve bölge ihtiyaçlarını karşılamak üzere programlar oluşturularak, bilimsel gelişmelere öncü olmak hedefleniyor. Geçtiğimiz akademik yıldan beri faaliyet gösteren Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Mimarlık Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programlarına da öğrenci alımı yapılıyor. Her iki programa başvurmak için de, herhangi bir alanda lisans derecesine sahip olmak ve ALES’ten en az 55 puan almış olmak yeterli.

'AHEP AYRICALIĞINI YAŞAYIN'

AHEP Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmanın ayrıcalıklarını anlatan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı Tülay Görü Doğan, "AHEP Üniversitesi’nin temel hedefi, alanlarında yetkin, kendine güvenen, hoşgörülü ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, yükseköğretim programlarında da, bireysel özelliklerin getirdiği farklılıkları zenginlik olarak benimseyen, kuramsal ve pratik yaşamın birlikteliğine odaklanan, demokratik ve yenilikçi bir anlayış sürdürülmektedir. Bu anlayış çerçevesinde, öğrenme ortamlarımız etkileşime ve gelişime açık, disiplinler arası çalışmaları ve sinerjiyi özendirici, araştırma ve yeniliği destekleyici olarak yapılandırılmaktadır. Bu özellikler, lisans eğitiminde olduğu gibi lisansüstü eğitimde de AHEP Üniversitesi’ni ayrıcalıklı kılmaktadır" diyerek adayları bugün sona erecek kayıt gününe davet etti.

