AHEP'ten anlamlı organizasyon

Alanya Özel Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, kanser hastaları yararına 'Ortaya Karışık' isimli kermes ve konser organizasyonu düzenledi.

AHEP'ten anlamlı organizasyon
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AHEP Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu öğrencileri bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ortaya Karışık etkinliğinde buluştu. Kanser tedavisi gören hastaların yararına düzenlenen etkinlikle kermes kuruldu ve çeşitli yiyecek, giyecek ve içecekler organizasyona katılanlara satıldı. Ayrıca Bozuk Plak ve Klişe yerel gruplarının sahne aldığı organizasyonda Feridun Düzağaç konser verdi. Yapılan organizasyonun çok anlamlı olduğunu belirten AHEP araştırma görevlisi Şebnem Köseoğlu, "Biz yıllardır bu etkinliğimizi köy okulları ve derneklerin yararına yapıyorduk. Okullara hijyen ürünleri, kırtasiye gibi yardımlar için düzenliyorduk. Bu sene ise kanserli hastalarımıza yardımcı olmayı tercih ettik. Bu seneki etkinliğimizi Kanser Savaşçıları Derneği ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

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