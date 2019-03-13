AHEP'ten anlamlı etkinlik 

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu, Türk Yurdu Kulübü ve Genç Kalemler Kulübü paydaşlığında 18 Mart öncesinde Çanakkale şehitleri anısına Çanakkale gezisi organize edildi. Düzenlenen geziye ilişkin açıklama yapan Türkoloji Araştırmaları Topluluğu Başkanı Muhammet Tıymaç “Tarihimizin en hüzünlü zaferidir Çanakkale. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekün direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir. 250 bin insanımızın şehadet mertebesine ulaştığı Çanakkale’de her yaştan insanımız gönüllü olarak savaşmış, kadınlar cephedekiler için çorap örmüş, mermi imalatında bile çalışmışlardır. Kısaca vatanın her bir ferdi kendisine yönelen bu vahşi akına elbirliğiyle dur demesini bilmiştir. Bu cephenin isimsiz kahramanları, vatanın her bir köşesinden Çanakkale’ye koşarken, asla geri dönmeyi düşünmemişler, Türklük onur ve haysiyetini en güzel şekilde korumakla üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir. Onlar, Çanakkale Zaferi’ni elde etmekle, sadece bir zafer değil, Türk milletinin Anadolu’daki varlığının devamını da sağlamışlardır.Övgülerin en güzeline layık olan Çanakkale Şehitleri asla unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaklardır. Ruhları şad olsun! Bizler 103 yıl önce buralarda savaşan dedelerimizin, babalarımızın, şehitlerimizin hissettiği duygularla buradayız. Her Türk gencinin görmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda olan Çanakkale’yi her yıl mutlaka ziyaret edeceğiz. Topluluk faaliyetlerimiz de bizden desteklerini esirgemeyen Alanya Belediyesi’ne, Alanya Türk Ocağı Başkanı Hasan Peker’e, Alanya Türk Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çelik, Gençlik Kolları Başkanımız Alper Göksu beyefendilere teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.