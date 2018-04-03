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AHEP'te renkli sergi

Rus ressam ve grafik tasarımcısı Vladimir Eroshkin, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde (AHEP) resim sergisi açtı

AHEP'te renkli sergi

Rus ressam ve grafik tasarımcısı Vladimir Eroshkin, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde (AHEP) resim sergisi açtı

03 Nisan 2018 Salı 22:03
AHEP'te renkli sergi
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RUSYA Federasyonu sanatçılarından Vladimir Eroshkin, Rusya, Litvanya, Polonya, Letonya, Fransa, Japonya, Belçika, Belarus, Slovakya, Danimarka ve Türkiye’de pek çok sergi açmış. Uluslararası grafik yarışmalarında çok sayıda ödüle sahip olan sanatçının AHEP’te açtığı sergi 6 Nisan 2018 tarihine kadar açık kalacak.  

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Anahtar Kelimeler:
Rus RessamAHEPVladimir EroshkinAlanya Hamdullah Emin Paşa
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