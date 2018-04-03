AHEP'te renkli sergi

RUSYA Federasyonu sanatçılarından Vladimir Eroshkin, Rusya, Litvanya, Polonya, Letonya, Fransa, Japonya, Belçika, Belarus, Slovakya, Danimarka ve Türkiye’de pek çok sergi açmış. Uluslararası grafik yarışmalarında çok sayıda ödüle sahip olan sanatçının AHEP’te açtığı sergi 6 Nisan 2018 tarihine kadar açık kalacak.