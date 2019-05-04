AHEP'te kansere maskeli farkındalık

UZUN yıllardır ihtiyaç sahibi okullara çeşitli yardımlar sağlamak ve bilinç kazandırmak için organizasyonlar düzenleyen Alanya HEP SASST öğrencileri, bu sene Kanser Savaşçıları Derneği ile ortak bir etkinlik düzenledi. Çok sayıda stant kurulan ve yiyecek, içecek, kitap, kıyafet gibi çeşitli ürünlerin satıldığı kermes etkinliğinde, stantlarda satış yaprak bağışlar toplandı. Elde edilen gelirler, Saçım Saçın Olsun projesi kapsamında gönüllülerden toplanan saçların, saçları dökülmüş kanser hastalarına verilmesi için peruk hazırlanmasında kullanılacak. Alanya'nın sevilen grubu Klişe ve bir çok grubun gündüz sahnesini doldurduğu etkinlikte, kapanış konserini Feridun Düzağaç gerçekleştirdi. Düzağaç'a plaket takdiminde bulunan Rektör vekili Prof. Dr. Mehmet Öner, sanatçıya ve organizasyonu gerçekleştiren Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu'na teşekkür etti. Feridun Düzağaç ve organizasyon ekibi, sahnede kanser hastalarını desteklemek için maskeli fotoğraf çektirdiler.