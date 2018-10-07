AHEP'te aşureler TÜAT'tan

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu (TÜAT) tarafından Muharrem Ayı vesilesiyle aşure ikramında bulundu. Kurucu Rektör Prof. Dr. Erol Sayın, etkinliği gerçekleştiren TÜAT'a başarılı çalışmaları, milli ve manevi değerlere verdikleri önemden dolayı teşekkür etti. Topluluk Başkanı Hüseyin Çelik, “Üniversitemizin TÜAT olarak gelenek ve göreneklerimizi merkeze aldığımız faaliyet anlayışımız ile geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Etkinliğimize katılan akademisyenlerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum.

Bu etkinlikte bizden desteklerini esirgemen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanımız Burcu Çabuk'a Mutfak Topluluğu yöneticileri Yusuf Fırtına ve Emir Şahin başta olmak üzere herkese teşekkürü bir borç bilirim. Üniversitemizin etkinliklerinde, yaptığımız çalışmalarda yanımızdan ayrılmayan, hiçbir desteği esirgemeyen AHEP Genel Sekreteri Murat Ertan Doğan'a ve TÜAT Akademik Danışmanı Nihan Saldıraner'e tek tek teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

