AHEP  Avrupa’ya açılıyor

AHEP’in başvurusu 25 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen ECHE komite toplantısında değerlendirilerek TR Antalya 04 kodu ile Selection Year 2018 dönemi programına alındı. “Akdeniz’in uluslararası üniversitesi” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen AHEP Reöktörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, “Üniversitemiz uluslararası öğrencilerin yoğun ilgisini görürken, bu kabul ile birlikte Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa’daki yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve akademisyen değişimi sağlayabilecek. Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerinin yanı sıra iş hayatında da başarılı bireyler olarak mezun olmasını hedefleyen AHEP Üniversitesi, Erasmus+ Programı’yla birlikte üniversitenin ve öğrencilerinin Avrupa ülkelerinde bulunan üniversiteler ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir “dedi.